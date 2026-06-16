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Лидеры G7 согласны, что россия не побеждает в войне против Украины – Зеленский

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Зеленский сообщил о согласии лидеров G7 относительно невозможности победы россии. Стороны обсудили санкции против теневого флота и банковского сектора рф.

Лидеры G7 согласны, что россия не побеждает в войне против Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита G7 лидеры стран "Группы семи" пришли к общему мнению, что россия не одерживает победу в войне против Украины. Также стороны обсудили дальнейшее усиление санкционного давления на москву, в частности в отношении "теневого флота", банковского и военного секторов рф, передает УНН со ссылкой на Guardian.

Детали

Президент Украины сообщил, что одним из ключевых вопросов переговоров с лидерами G7 стало усиление санкций против российской федерации.

Лидеры G7 согласны, что россия не побеждает. Мы также обсудили дополнительные санкции против россии, в частности в отношении ее теневого флота 

– отметил Зеленский.

По его словам, участники саммита уделили особое внимание экономическим инструментам давления на кремль и возможностям дальнейшего ограничения источников финансирования российской войны.

Президент также обратил внимание на тенденцию к снижению мировых цен на нефть, что, по его мнению, негативно сказывается на доходах россии.

Мы видим, что цены на нефть снижаются. И это хорошо, потому что россия не будет получать дополнительных прибылей 

– подчеркнул Глава государства.

Помимо нефтяного сектора, в ходе дискуссий поднимался вопрос дальнейшего санкционного давления на российскую банковскую систему и предприятия военно-промышленного комплекса.

Зеленский не уточнил деталей возможных новых ограничений, однако подчеркнул, что партнеры Украины продолжают искать механизмы для усиления экономического и финансового давления на россию с целью ограничения ее способности продолжать войну.

Лидеры G7 предложили "сильные идеи, как принудить россию к миру", к ряду обсужденного США готовы обеспечить backstop - Зеленский16.06.26, 15:02 • 1858 просмотров

Андрей Тимощенков

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