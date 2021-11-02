Лидер оппозиции Японии после провала на выборах подал в отставку

Детали

Таким образом он взял на себя ответственность за плохие результаты КДП на прошедших 31 октября выборах в нижнюю палату парламента. Эдано выразил надежду на лучшие результаты партии на выборах в верхнюю палату парламента в следующем году.

“Я принял решение, чтобы КДП в следующем году поборолась на выборах в верхнюю палату парламента под началом нового лидера”, — сказал Эдано.

Ожидается, что он покинет свой пост в последний день сессии парламента, которая откроется 10 ноября.

Контекст

Японское правительство 14 октября распустило нижнюю палату парламента, что позволило провести досрочные выборы. По итогам большинство в нижней палате получила правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии премьер-министра Фумио Кисиды и партии “Комэйто”. До этого сотым премьер-министром страны был избран Фумио Кисида, глава правящей Либерально-демократической партии. В тот же день был объявлен новый состав Кабинета министров.