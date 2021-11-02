Лидер оппозиции Японии после провала на выборах подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Глава ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Японии Юкио Эдано объявил об отставке, сообщает агентство Kyodo, пишет УНН.
Детали
Таким образом он взял на себя ответственность за плохие результаты КДП на прошедших 31 октября выборах в нижнюю палату парламента. Эдано выразил надежду на лучшие результаты партии на выборах в верхнюю палату парламента в следующем году.
“Я принял решение, чтобы КДП в следующем году поборолась на выборах в верхнюю палату парламента под началом нового лидера”, — сказал Эдано.
Ожидается, что он покинет свой пост в последний день сессии парламента, которая откроется 10 ноября.
Контекст
Японское правительство 14 октября распустило нижнюю палату парламента, что позволило провести досрочные выборы. По итогам большинство в нижней палате получила правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии премьер-министра Фумио Кисиды и партии “Комэйто”. До этого сотым премьер-министром страны был избран Фумио Кисида, глава правящей Либерально-демократической партии. В тот же день был объявлен новый состав Кабинета министров.