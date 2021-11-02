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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Лідер опозиції Японії після провалу на виборах подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова провідної опозиційної Конституційно-демократичної партії (КДП) Японії Юкіо Едано оголосив про відставку, повідомляє агентство Kyodo, пише УНН.

Лідер опозиції Японії після провалу на виборах подав у відставку

Деталі

Таким чином він взяв на себе відповідальність за погані результати КДП на виборах в нижню палату парламенту, що минули 31 жовтня. Едано висловив надію на кращі результати партії на виборах до верхньої палати парламенту наступного року.

“Я прийняв рішення, щоб КДП в наступному році поборолася на виборах у верхню палату парламенту під початком нового лідера”, — сказав Едано.

Очікується, що він покине свій пост в останній день сесії парламенту, яка відкриється 10 листопада.

Контекст

Японський уряд 14 жовтня розпустив нижню палату парламенту, що дозволило провести дострокові вибори. За підсумками більшість у нижній палаті отримала правляча коаліція у складі Ліберально-демократичної партії прем’єр-міністра Фуміо Кісіди і партії “Комейто”. До цього сотим прем’єр-міністром країни був обраний Фуміо Кісіда, глава правлячої Ліберально-демократичної партії. Того ж дня було оголошено новий склад Кабінету Міністрів.

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