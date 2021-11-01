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Вибори у Японії: підсумки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ліберально-демократична партія Японії (ЛДПЯ), яку очолює нинішній прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, отримала більшість на виборах, що відбулися у неділю, 31 жовтня. Вона посяде 261 з 465 місць у парламенті, а разом зі своїм традиційним політичним партнером партією “Комейто” контролюватиме 293 місця, підрахувало видання Japan Today, пише УНН.

Вибори у Японії: підсумки

Деталі

Явка на вибори склала 55,93%. Голосування вперше було проведено після планового закінчення терміну повноважень палати, а не достроково, як це зазвичай бувало після Другої світової війни. Варто також додати, що це третій найменший показник по явці з часів війни.

ЛДПЯ втратила 15 місць, але все одно зберегла “абсолютну більшість”. Основна опозиційна Конституційно-демократична партія Японії теж втратила голоси. Якщо в попередньому парламенті вона контролювала 110 місць, то в новому займе 96. Краще за інших виступила Партія інновацій Японії: вона в чотири рази поліпшила свій попередній результат і в новому парламенті займе 41 місце. В Японії змішана система голосування: 289 депутатів обираються по одномандатних округах, ще 176 — на основі пропорційного партійного голосування в 11 регіонах.

“Вибори в нижню палату — це вибір лідерів. Я впевнений, що ми отримали мандат від виборців”, — прокоментував підсумки 64-річний Кісіда, який збереже пост глави уряду. Втрату місць він пояснив тим, що опозиція вибрала варіант виставлення єдиних кандидатів в округах, а також тим, як виборці оцінили роботу попередників прем’єра в останні чотири роки. Кісіда очолив партію і уряд у жовтні, до цього прем’єром трохи більше року був Йосіхіде Суга. Часту зміну керівництва партією і Урядом запустила відставка Сіндзо Абе у вересні 2020 року: він займав пост прем’єра з 2012-го. З 2012 по 2017 рік Кісіда був міністром закордонних справ.

Цілі нового уряду

Новий уряд займеться, за словами прем’єра, пожвавленням економіки за допомогою “нового капіталізму”. На прес-конференції в понеділок Кісіда заявив, що його уряд розгляне можливості зміцнення оборонного потенціалу країни, в тому числі у відповідь на погрози з боку КНДР. ЛДПЯ має намір в два рази збільшити витрати на оборону, до 2% ВВП.

Одним з головних питань зовнішньої політики стане позиціонування країни в умовах протистояння США і Китаю, пише Kyodo. Проводити зовнішньополітичний курс уряду буде новий глава МЗС. Нинішній міністр закордонних справ Тосіміцу Мотегі стане новим генеральним секретарем Ліберально-демократичної партії.

Кісіда називав наріжним каменем зовнішньої політики країни взаємодію з Вашингтоном. Японія приєдналася до США, Індії та Австралії у форматі Quad, метою якого декларовано забезпечення відкритості в Азіатсько-тихоокеанському регіоні. Китай, головний торговий партнер Японії, вважає цю ініціативу спрямованою на його стримування. Участь в Quad служить подразником для відносин (в майбутньому році виповнюється 50 років їхній нормалізації) Токіо і Пекіна, зазначає Kyodo. У списку основних напрямків — протидія КНДР і розвиток відносин з Росією, продовжує видання.

При Абе Японія робила акцент на економічну співпрацю з Росією, особливо в проектах на Далекому Сході. Але вже при наступному прем’єрі час було втрачено: Кісіда не виглядає політиком, який поділяв би прагнення Абе налагодити більш тісні зв’язки з сусідньою країною, вказують експерти з Далекосхідного федерального університету і Джеймс Браун з японського кампусу Temple University в журналі The Diplomat. Але, хоча відносини з Росією і в меншому пріоритеті для уряду, Токіо може бути зацікавлений у розвитку співпраці в логістиці, енергетиці, охороні здоров’я, продовжують вони.

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