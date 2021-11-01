Выборы в Японии: итоги

Детали

Явка на выборы составила 55,93%. Голосование впервые было проведено после планового истечения срока полномочий палаты, а не досрочно, как это обычно бывало после Второй мировой войны. Стоит также добавить, что это третий наименьший показатель по явке со времен войны.

ЛДПЯ потеряла 15 мест, но все равно сохранила “абсолютное большинство”. Основная оппозиционная Конституционно-демократической партия Японии тоже потеряла голоса. Если в предыдущем парламенте она контролировала 110 мест, то в новом займет 96. Лучше других выступила Партия инноваций Японии: она в четыре раза улучшила свой предыдущий результат и в новом парламенте займет 41 место. В Японии смешанная система голосования: 289 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 176 — на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах.

“Выборы в нижнюю палату — это выбор лидеров. Я уверен, что мы получили мандат от избирателей”, — прокомментировал итоги 64-летний Кисида, который сохранит пост главы правительства. Потерю мест он объяснил тем, что оппозиция выбрала вариант выставления единых кандидатов в округах, а также тем, как избиратели оценили работу предшественников премьера в последние четыре года. Кисида возглавил партию и правительство в октябре, до этого премьером чуть больше года был Есихидэ Суга. Частую смену руководства партией и правительством запустила отставка Синдзо Абэ в сентябре 2020 года: он занимал пост премьера с 2012-го. С 2012 по 2017 год Кисида был министром иностранных дел.

Цели нового правительства

Новое правительство займется, по словам премьера, оживлением экономики с помощью “нового капитализма”. На пресс-конференции в понедельник Кисида заявил, что его правительство рассмотрит возможности укрепления оборонного потенциала страны, в том числе в ответ на угрозы со стороны КНДР. ЛДПЯ намерена в два раза увеличить расходы на оборону, до 2% ВВП.

Одним из главных вопросов внешней политики станет позиционирование страны в условиях противостояния США и Китая, пишет Kyodo. Проводить внешнеполитический курс правительства будет новый глава МИДа. Нынешний министр иностранных дел Тосимицу Мотэги станет новым генеральным секретарем Либерально-демократической партии.

Кисида называл краеугольным камнем внешней политики страны взаимодействие с Вашингтоном. Япония присоединилась к США, Индии и Австралии в формате Quad, целью которого декларировано обеспечение открытости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай, главный торговый партнер Японии, считает эту инициативу направленной на его сдерживание. Участие в Quad служит раздражителем для отношений (в будущем году исполняется 50 лет их нормализации) Токио и Пекина, отмечает Kyodo. В списке основных направлений — противодействие КНДР и развитие отношений с Россией, продолжает издание.

При Абэ Япония делала упор на экономическое сотрудничество с Россией, особенно в проектах на Дальнем Востоке. Но уже при следующем премьере время было упущено: Кисида не выглядит политиком, который разделял бы стремление Абэ наладить более тесные связи с соседней страной, указывают эксперты из Дальневосточного федерального университета и Джеймс Браун из японского кампуса Temple University в журнале The Diplomat. Но, хотя отношения с Россией и в меньшем приоритете для правительства, Токио может быть заинтересован в развитии сотрудничества в логистике, энергетике, здравоохранении, продолжают они.