У Японії обрали нового прем'єр-міністра. Це 100-й очільник уряду в історії країни

Деталі

За підсумками голосування Кісіда отримав 311 з 458 голосів. Наступний за ним лідер Конституційно-демократичної партії Японії Юкіо Едано отримав 124 голоси.

Пізніше голосування за кандидатуру Кісіди минуло й у верхній палаті парламенту, де за нього також проголосувала більшість депутатів, — правлячий блок на чолі з ЛДП має в обох палатах парламенту більшістю. У той же час при обранні прем’єра нижня палата має пріоритет над верхньою, і саме результат голосування в ній визначає нового главу уряду.

Доповнення

У найближчі години буде оголошено склад уряду прем’єр-міністра Кісіда. Очікується, що в складі нового кабміну збережуть свої пости міністр закордонних справ Тосіміцу Мотегі і глава оборонного відомства Нобуо Кісі. На важливу адміністративну посаду генерального секретаря кабміну буде призначений ексміністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Хірокадзу Мацуно. У свою чергу наступним главою Мінфіну стане колишній міністр, відповідальний за проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо, Сюн’іті Судзукі.

Кісіда зайняв посаду глави правлячої партії 29 вересня. Вибори нового голови відбулися у зв’язку із закінченням повноважень прем’єр-міністра Йосіхіде Суги, який був призначений на цю посаду в минулому році через раптову відставки Сіндзо Абе. Майбутній прем’єр, який був главою японського МЗС з 2012 по 2017 рік, вважається помірним консерватором. Він виступає за зміцнення стратегічного союзу з США і оборонного потенціалу Японії, при цьому з обережністю ставиться до перспективи оснащення збройних сил країни ракетами великої дальності та атомними підводними човнами. Кісіда також підтримує курс ЛДП на перегляд післявоєнної конституції країни, але вважає, що не варто поспішати з повною ревізією її антивоєнних положень.