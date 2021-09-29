Новим прем'єром Японії ймовірно стане колишній голова МЗС Фуміо Кісіда

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"На виборах керівництва Ліберально-демократичної партії Японії Фуміо Кісіда став президентом. Кар'єрний політик практично гарантовано стане прем'єр-міністром після Йосіхіде Суги", - повідомляє телеканал.

Вибори проходили у два тури - між Кісідою та міністром Таро Коно. Два ветерана партії не змогли набрати більше ніж 50 відсотків голосів в першому турі. У другому турі Кісіда переміг Коно, набравши 257 голосів проти 170.

У понеділок законодавці оберуть нового прем'єр-міністра країни. Кісіда практично гарантовано переможе, оскільки ЛДП і її молодший партнер по коаліції Комейто контролюють обидві палати парламенту, відзначає видання.

Додамо

Новий президент ЛДП балотувався проти Суги на торішніх виборах, на заміну Сіндзо Абе. У той час Абе підтримав Сугу, хоча довгий час вважав Кісіду гідним наступником. Цього разу прем'єр-міністр країни активно просував Такаічі, чия консервативна ідеологія збігається з його, відзначає Japan Times.

Що було раніше

У вересні стало відомо, що прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга не планує балотуватися для переобрання лідером владної Ліберально-демократичної партії і таким чином йде з посади.