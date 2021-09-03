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Прем’єр Японії Суга планує піти у відставку – NHK

Прем’єр Японії Суга планує піти у відставку – NHK

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга не планує балотуватися для переобрання лідером владної Ліберально-демократичної партії цього місяця. Про це пише УНН із посиланням на NHK.

Деталі

Зазначається, що японський прем'єр заявив про намір піти у відставку під час екстреної наради керівництва партії. Аналогічну інформацію, окрім NHK, транслюють й інші японські ЗМІ.

Таким чином, колишній міністр закордонних справ Фуміо Кісіда, який претендує на посаду керівника партії, підвищить свої шанси на лідерство у партії та, ймовірно, стане наступником на посаді прем’єр-міністра країни.

Додамо

Голосування з обрання лідера партії заплановане на 29 вересня.

Нагадаємо

72-річний Суга вступив на посаду у вересні минулого року, але його рейтинги впали нижче за 30 відсотків тоді, коли Японія бореться з COVID-19.

Партія Суги програла три додаткових раунди парламентських вибори в квітні, а в липні партія і її союзники не набрали більшості в Токійській асамблеї. ЛДП отримала в ході цього голосування набагато менше місць, ніж вона очікувала, що стало передвісником національних виборів.

Термін на посту президента ЛДП для Суги закінчується у вересні, хоча ходять розмови про перенесення партійного голосування до виборів в впливову нижню палату парламенту. Загальні вибори повинні бути проведені до листопада.

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