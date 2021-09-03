Премьер Японии Суга планирует уйти в отставку - NHK

Детали
Отмечается, что японский премьер заявил о намерении уйти в отставку во время экстренного совещания руководства партии. Аналогичную информацию, кроме NHK, транслируют и другие японские СМИ.
Таким образом, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, который претендует на должность руководителя партии, повысит свои шансы на лидерство в партии и, вероятно, станет преемником на посту премьер-министра страны.
Добавим
Голосование по избранию лидера партии запланировано на 29 сентября.
Напомним
72-летний Суга вступил в должность в сентябре прошлого года, но его рейтинги упали ниже 30 процентов, пока Япония борется с COVID-19.
Партия Суги проиграла три дополнительных раунда парламентских выборах в апреле, а в июле партия и ее союзники не набрали большинства в Токийской ассамблеи. ЛДП получила в ходе этого голосования гораздо меньше мест, чем она ожидала, что стало предвестником национальных выборов.
Срок на посту президента ЛДП для Суги заканчивается в сентябре, хотя ходят разговоры о переносе партийного голосования к выборам в влиятельную нижнюю палату парламента. Всеобщие выборы должны быть проведены до ноября.