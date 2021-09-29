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Новым премьером Японии вероятно станет бывший глава МИД Фумио Кисида

Новым премьером Японии вероятно станет бывший глава МИД Фумио Кисида

Киев  •  УНН

 • 22430 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Главная в правящей коалиции Либерально-демократическая партия избрала своим новым лидером Фумио Кисиду. Бывший председатель Политического совета ЛДП фактически заменит Ёсихиде Сугу на посту премьер-министра страны, пишет УНН со ссылкой на японский вещатель NHK.

Детали

"На выборах руководства Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида стал президентом. Карьерный политик практически гарантированно станет премьер-министром после Йосихиде Суги", - сообщает телеканал.

Выборы проходили в два тура - между Кисидой и министром Таро Коно. Два ветерана партии не смогли набрать более 50 процентов голосов в первом туре. Во втором туре Кисида победил Коно, набрав 257 голосов против 170.

В понедельник законодатели изберут нового премьер-министра страны. Кисида практически гарантированно победит, поскольку ЛДП и ее младший партнер по коалиции Комэйто контролируют обе палаты парламента, отмечает издание.

Добавим

Новый президент ЛДП баллотировался против Суги на прошлогодних выборах, на замену Синдзо Абэ. В то время Абэ поддержал Сугу, хотя долгое время считал Кисиду достойным преемником. На этот раз премьер-министр страны активно продвигал Такаичи, чья консервативная идеология совпадает с его, отмечает Japan Times.

Что было ранее

В сентябре стало известно, что премьер-министр Японии Йосихиде Суга не планирует баллотироваться для переизбрания лидером правящей Либерально-демократической партии и таким образом уходит с должности.

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