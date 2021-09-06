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В Японії крісло прем'єра може зайняти міністр з вакцинації проти COVID

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Японські виборці рішуче підтримують кандидатуру міністра з питань вакцинації проти COVID-19 Таро Коно на пост наступного прем'єр-міністра, йдеться в другому опитуванні громадської думки, проведеному в понеділок газетою Yomiuri Shimbun, передає УНН із посиланням на Reuters.

Контекст

Заява прем'єр-міністра Есіхіде Суга, зроблена в п'ятницю, про те, що він йде у відставку, привела в безлад гонку за лідерство в правлячій Ліберально-демократичної партії (ЛДП) перед виборами призначеними на 29 вересня. Більшість ЛДП в парламенті гарантує, що переможець стане прем'єр-міністром.

Результати опитування

Згідно з опитуванням, проведеним газетою Yomiuri Shimbun, 23% респондентів заявили, що Коно, міністр, який відповідає за вакцини, є найбільш підходящим кандидатом на пост прем'єр-міністра, що збігається з результатами недільного опитування, в якому Коно віддали перевагу 31,9%.

Інші кандидати

Коно має невелику перевагу перед колишнім міністром оборони Сігеру Ісіба - 21%. Колишній міністр закордонних справ Фуміо Кисида, який вже офіційно оголосив про свою кандидатуру, відстає з 12%.

Колишній міністр закордонних справ і оборони, 58-річний Коно, який здобув освіту в Джорджтаунському університеті і вільно володіє англійською мовою, завоював популярність серед молодих виборців завдяки активній присутності в соціальних мережах на двох мовах, маючи 2,3 мільйона передплатників тільки на своїй японської сторінці.

Коно вже давно є фаворитом на пост прем'єр-міністра і не приховує, що хоче отримати цю посаду, але партійні лідери з побоюванням ставляться до нього через його відвертість та репутацію дикуна. Інші вважають, що він ще занадто молодий для цієї роботи.

Однак у вихідні одна з телекомпаній повідомила, що Коно заручився підтримкою Суги.

Оскільки на даний момент явного претендента немає, за діями попередника Суги - Сіндзо Абе - уважно стежать. Абе покинув пост прем'єр-міністра в минулому році за станом здоров'я, але як і раніше зберігає вплив у двох найбільших фракціях партії і серед консервативних законодавців.

Японські ЗМІ повідомили, що Абе буде підтримувати колишнього міністра внутрішніх справ Санае Такаічі, яка сподівається стати першою жінкою-прем'єром Японії.

Але за результатами опитування, проведеного в понеділок в Yomiuri, Такаіті сильно відстає від Абе.

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