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У Японії оголосили склад нового уряду

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Уряд нового прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди практично повністю складається з нових осіб, свої пости в ньому зберегли глави тільки двох відомств. Склад нового Кабміну у понеділок оголосив новий генеральний секретар кабінету міністрів країни Хірокадзу Мацуно, який змінив на цій важливій адміністративній посаді Кацунобу Като, пише УНН.

Деталі

Портфелі в уряді Кісіди зберегли глава МЗС Тосіміцу Мотегі і міністр оборони Нобуо Кісі. Ще один міністр — Коїті Хагіуда, який займав в уряді Йосіхіди Суги пост глави міністерства освіти, культури, спорту, науки і технології, був переведений в інше відомство і очолив міністерство економіки, торгівлі і промисловості країни. Хагіуда буде також займатися розвитком економічних відносин з РФ — посада, закріплена за главою економічного відомства при колишньому прем’єр-міністрові Сіндзо Абе.

До складу уряду нового прем’єр-міністра Японії увійшли три жінки. Сейко Нода, яка змагалася з Кісідою за пост глави голови правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), була призначена міністром з проблем низької народжуваності і міністром з проблем регіонів. Нещодавно створене державне міністерство по цифровізації очолить 44-річна Карен Макісіма, а 55-річна Норіко Хоріуті буде курирувати триваючу в країні вакцинацію від нового коронавірусу.

У свою чергу новим главою Мінфіну став колишній міністр, відповідальний за проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо, Сюн’іті Судзукі. В уряді Кісіда також з’явився новий пост міністра з проблем економічної безпеки, покликаний, зокрема, припиняти витоку технологічних секретів — його очолив 45-річний Такаюкі Кобаясі.

Раніше

Обидві палати японського парламенту у понеділок більшістю голосів обрали Фуміо Кісіда новим, 100-м за рахунком прем’єр-міністром Японії, який 29 вересня зайняв посаду глави правлячої ЛДП. Вибори нового голови відбулися у зв’язку із закінченням повноважень прем’єр-міністра Йосіхіде Суги, який був призначений на цю посаду в минулому році через раптову відставку Сіндзо Абе. Майбутній прем’єр, який був главою японського МЗС з 2012 по 2017 рік, вважається помірним консерватором. Він виступає за зміцнення стратегічного союзу з США і оборонного потенціалу Японії, при цьому з обережністю ставиться до перспективи оснащення збройних сил країни ракетами великої дальності та атомними підводними човнами. Кісіда також підтримує курс ЛДП на перегляд післявоєнної конституції країни, але вважає, що не варто поспішати з повною ревізією її антивоєнних положень.

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