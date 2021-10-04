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В Японии объявили состав нового правительства

В Японии объявили состав нового правительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Правительство нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды практически полностью состоит из новых лиц, свои посты в нем сохранили главы только двух ведомств. Состав нового кабмина в понедельник объявил новый генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, сменивший на этом важном административном посту Кацунобу Като, пишет УНН.

Детали

Портфели в правительстве Кисиды сохранили глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси. Еще один министр — Коити Хагиуда, занимавший в правительстве Ёсихидэ Суги пост главы министерства образования, культуры, спорта, науки и технологи, был переведен в другое ведомство и возглавил министерство экономики, торговли и промышленности страны. Хагиуда будет также курировать развитие экономических отношений с РФ — должность, закрепленная за главой экономического ведомства при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ.

В состав правительства нового премьер-министра Японии вошли три женщины. Сэйко Нода, которая соперничала с Кисидой за пост главы председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), была назначена министром по проблемам низкой рождаемости и министром по проблемам регионов. Недавно созданное государственное министерство по цифровизации возглавит 44-летняя Карэн Макисима, а 55-летняя Норико Хориути будет курировать продолжающуюся в стране вакцинацию от нового коронавируса.

В свою очередь новым главой Минфина стал бывший министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюнъити Судзуки. В правительстве Кисиды также появился новый пост министра по проблемам экономической безопасности, призванный, в частности, пресекать утечки технологических секретов — его возглавил 45-летний Такаюки Кобаяси.

Ранее

Обе палаты японского парламента в понедельник большинство голосов избрали Фумио Кисиды новым, 100-м по счету премьер-министром Японии, который 29 сентября занял должность главы правящей ЛДП. Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Будущий премьер, который был главой японского МИД с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и оборонного потенциала Японии, при этом с осторожностью относится к перспективе оснащения вооруженных сил страны ракетами большой дальности и атомными подлодками. Кисида также поддерживает курс ЛДП на пересмотр послевоенной конституции страны, но считает, что не стоит торопиться с полной ревизией ее антивоенных положений.

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