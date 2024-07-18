Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Опасные погодные условия на Киевщине: 18 июля ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с 2 часа назад • 6046 просмотра

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