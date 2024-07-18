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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Лидер демократов в Сенате США призвал Байдена отказаться от выборов-2024

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 02:49  •  12241 просмотра

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Лидер демократов в Сенате Чак Шумер попросил Джо Байдена не баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

Лидер демократов в Сенате США попросил Байдена отказаться от президентских выборов-2024. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

Согласно источникам, поддержка президента США Джо Байдена среди влиятельных демократов постепенно уменьшается.

Один политический аналитик, ранее публично выражавший свою поддержку Байдену, прогнозирует, что "вскоре Байден увидит, как весь карточный домик рухнет".

В минувшую субботу лидер демократов в Сенате Чак Шумер во время встречи с Джо Байденом в штате Делавэр выразил мнение, что лучшим выходом для партии будет отказ от участия Байдена в следующих президентских выборах 2024 года.

Президент США Джо Байден заболел COVID-1917 июля 2024, 22:34 • 36325 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

политикаНовости Мира
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
delaverДелавэр
chak-shumerЧак Шумер
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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