Лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк выехал из страны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Глава Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк уехал из страны после отставки правительства демпартии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление пресс-службы партии.
"В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ о так называемом исчезновении лидера ДПМ, отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне правительство Демократической партии Молдовы под руководством Павла Филипа заявило, что подаёт в отставку.
Ранее Конституционный суд в Молдове временно освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
Мотивацией было отмечено, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение Конституционного суда. До этого социалисты, возглавляемые Додоном, и блок ACUM сформировали правительство во главе с Майей Санду, которую отказывается признавать Демпартия Молдовы, ссылаясь на то, что правительство было сформировано позже срока, отведенного на это законом.