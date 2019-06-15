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Лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк выехал из страны

Киев • УНН

 • 29580 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Глава Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк уехал из страны после отставки правительства демпартии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление пресс-службы партии.

Лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк выехал из страны

"В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ о так называемом исчезновении лидера ДПМ, отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне правительство Демократической партии Молдовы под руководством Павла Филипа заявило, что подаёт в отставку.

Ранее Конституционный суд в Молдове временно освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.

Мотивацией было отмечено, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение Конституционного суда. До этого социалисты, возглавляемые Додоном, и блок ACUM сформировали правительство во главе с Майей Санду, которую отказывается признавать Демпартия Молдовы, ссылаясь на то, что правительство было сформировано позже срока, отведенного на это законом.

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