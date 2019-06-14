Кризис в Молдове: демократы уходят в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Правительство Демократической партии Молдовы под руководством Павла Филтпа сегодня подаёт в отставку, при этом демократы не признают Кабмин Майи Санду, сопредседателя блока ACUM. Об этом рассказал во время брифинга заместителя председателя ДПМ Владимир Чеботарь, передает УНН.
"Учитывая отсутствие открытости к диалогу парламентских партий, но, в то же время, чтобы разблокировать кризис, в котором находится страна, Демократическая партия решила выйти из правительства", – заявил Воадимир Чеботарь.
Заместитель председателя Демократической партии сказал, что с сегодняшнего дня министры и глава правительства Павел Филип подадут в отставку, чтобы избежать эскалации политического кризиса и насилия в отсутствии перспектив диалог между партии.
Вместе с тем, В.Чеботарь добавил, что демократы остаются на позиции, что правительство Майи Санду сформировано незаконно и единственным рациональным решением остаются досрочные выборы.
Кроме того, по словам Чеботаря, Партия демократов намерена противостоять в дальнейшем федерализации Молдовы доступными способами
Как сообщал УНН, Путин сравнил Молдову с Украиной и выразил поддержку Додону.