Криза в Молдові: демократи йдуть у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Уряд Демократичної партії Молдови під керівництвом Павла Філтпа сьогодні подає у відставку, при цьому демократи не визнають Кабмін Майї Санду, співголови блоку ACUM. Про це розповів під час брифінгу заступника голови ДПМ Володимир Чеботар, передає УНН.
"З огляду на відсутність відкритості до діалогу парламентських партій, але, в той же час, щоб розблокувати кризу, в якій перебуває країна, Демократична партія вирішила вийти з уряду", - заявив Воадімір Чеботар.
Заступник голови Демократичної партії сказав, що з сьогоднішнього дня міністри і глава уряду Павло Філіп подадуть у відставку, щоб уникнути ескалації політичної кризи і насильства в відсутності перспектив діалогу між партії.
Разом з тим, В.Чеботарьов додав, що демократи залишаються на позиції, що уряд Майї Санду сформовано незаконно і єдиним раціональним рішенням залишаються дострокові вибори.
Крім того, за словами Чеботаря, Партія демократів має намір протистояти надалі федералізації Молдови доступними способами
Як повідомляв УНН, Путін порівняв Молдову з Україною і висловив підтримку Додону .