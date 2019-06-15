Лідер Демократичної партії Молдови Плахотнюк виїхав з країни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Лідер Демократичної партії Молдови (ДПМ) Володимир Плахотнюк виїхав з країни після відставки уряду демпартії. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву прес-служби партії.
"У зв'язку зі спекуляціями, що з'явилися в ЗМІ про так зване зникнення лідера ДПМ, відзначаємо, що Володимир Плахотнюк поїхав на кілька днів з країни до своєї сім'ї", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні уряд Демократичної партії Молдови під керівництвом Павла Філіпа заявив, що подає у відставку.
Раніше Конституційний суд у Молдові тимчасово звільнив Ігоря Додона від обов'язків президента країни і призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави держави колишнього прем'єр-міністра Павла Філіпа.
Мотивацією було вказано те, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення Конституційного суду. До цього соціалісти, очолювані Додоном, і блок ACUM сформували уряд на чолі з Майєю Санду, яку відмовляється визнавати Демпартія Молдови, посилаючись на те, що уряд було сформовано пізніше терміну, відведеного на це законом.