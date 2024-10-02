Летом количество жертв среди мирного населения в Украине выросло на 45% по сравнению с весной - ООН

Летом в результате боевых действий в Украине погибли 589 мирных жителей и еще 2685 человек получили ранения, что на 45% больше, чем осенью.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троселл, передает УНН.

Детали

Учитывая 589 убитых и 2685 раненых среди мирного населения, количество жертв увеличилось на 45 процентов по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Эти тенденции сохранились в сентябре. Число жертв среди гражданского населения в сентябре должно быть таким же высоким, как и в августе. Интенсивные военные действия российских вооруженных сил заставили украинское правительство эвакуировать тысячи людей из прифронтовых районов. Атаки на города по всей Украине, например в Сумах, Харькове и Запорожье, нанесли ущерб и уничтожили гражданское имущество и инфраструктуру, включая школы, больницы и даже больницы для пожилых людей - заявила Троселл.

Напомним,

В августе в результате боевых действий в Украине погибли 184 мирных жителя, в том числе восемь детей, ранения получили 856 гражданских.