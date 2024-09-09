Серпень став другим після липня за кількістю жертв серед населення Україні в 2024 році - ООН

У серпні внаслідок бойових дій в Україні загинули 184 мирні жителі, зокрема вісім дітей, поранення зазнали 856 цивільних. Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй, передає УНН.

У серпні в Україні загинули щонайменше 184 мирні жителі та 856 дістали поранення, що робить цей місяць другим за кількістю жертв серед цивільного населення у 2024 році після липня