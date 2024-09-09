Серпень став другим після липня за кількістю жертв серед населення Україні в 2024 році - ООН
Київ • УНН
У серпні в Україні загинули 184 мирні жителі та 856 отримали поранення. Більшість жертв (91%) та пошкоджень інфраструктури (95%) сталися на підконтрольній Україні території.
У серпні внаслідок бойових дій в Україні загинули 184 мирні жителі, зокрема вісім дітей, поранення зазнали 856 цивільних. Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй, передає УНН.
У серпні в Україні загинули щонайменше 184 мирні жителі та 856 дістали поранення, що робить цей місяць другим за кількістю жертв серед цивільного населення у 2024 році після липня
Переважна більшість жертв серед цивільного населення (91%) і шкоди освітнім і медичним установам (95%) у серпні, як і раніше, відбувалася на території, контрольованій Україні.
Зазначається, що високій кількості жертв серед цивільного населення сприяли численні події в Костянтинівці (Донецька область) і Харкові, а також щоденні атаки поблизу лінії фронту, особливо на Донеччині.
26 серпня внаслідок широкомасштабного скоординованого нападу російських збройних сил по всій Україні енергетичну інфраструктуру було значно пошкоджено в 15 областях, а цивільні люди загинули й дістали поранення в 10 областях України та в Києві. Це була дев'ята подібна хвиля атак з 22 березня 2024 року.
У серпні енергетична інфраструктура була пошкоджена або знищена внаслідок 37 нападів на підконтрольній Україні території та п'яти нападів на окупованій території.
Доповнення
У липні в Україні були найбільші втрати серед цивільного населення з жовтня 2022 року, масштабна атака рф 8 липня, яка вбила десятки людей протягом одного дня, зробила минулий місяць надзвичайно смертоносним.