Август стал вторым после июля по количеству жертв среди населения Украины в 2024 году - ООН

В августе в результате боевых действий в Украине погибли 184 мирных жителя, в том числе восемь детей, ранения получили 856 гражданских. Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций, передает УНН.

В августе в Украине погибли по меньшей мере 184 мирных жителя и 856 получили ранения, что делает этот месяц вторым по количеству жертв среди гражданского населения в 2024 году после июля - говорится в отчете ООН.

Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (91%) и ущерба образовательным и медицинским учреждениям (95%) в августе по-прежнему происходило на территории, контролируемой Украиной.

Отмечается, что высокому количеству жертв среди гражданского населения способствовали многочисленные события в Константиновке (Донецкая область) и Харькове, а также ежедневные атаки вблизи линии фронта, особенно в Донецкой области.

26 августа в результате широкомасштабного скоординированного нападения российских вооруженных сил по всей Украине энергетическая инфраструктура была значительно повреждена в 15 областях, а гражданские люди погибли и получили ранения в 10 областях Украины и в Киеве. Это была девятая подобная волна атак с 22 марта 2024 года.

В августе энергетическая инфраструктура была повреждена или уничтожена в результате 37 нападений на подконтрольной Украине территории и пяти нападений на оккупированной территории.

Дополнение

В июле в Украине были самые большие потери среди гражданского населения с октября 2022 года, масштабная атака рф 8 июля, которая убила десятки людей в течение одного дня, сделала прошлый месяц чрезвычайно смертоносным.