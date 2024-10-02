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Влітку кількість жертв серед мирного населення в Україні зросло на 45% порівняно з весною - ООН

Влітку кількість жертв серед мирного населення в Україні зросло на 45% порівняно з весною - ООН

Київ • УНН

 • 14495 перегляди

За даними ООН, влітку в Україні загинули 589 мирних жителів і 2685 отримали поранення. Це на 45% більше, ніж навесні, через інтенсивні бойові дії та атаки на міста.

Влітку внаслідок бойових дій в Україні загинули 589 мирних жителів та ще 2685 людей отримали поранення, що на 45% більше, ніж восени.

Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Управління Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Троселл, передає УНН.

Деталі

З огляду на 589 убитих і 2685 поранених серед мирного населення, кількість жертв збільшилася на 45 відсотків порівняно з попередніми трьома місяцями. Ці тенденції збереглися у вересні. Число жертв серед цивільного населення у вересні має бути таким же високим, як і в серпні. Інтенсивні військові дії російських збройних сил змусили український уряд евакуювати тисячі людей із прифронтових районів. Атаки на міста по всій Україні, наприклад у Сумах, Харкові та Запоріжжі, завдали шкоди та знищили цивільне майно та інфраструктуру, включаючи школи, лікарні та навіть лікарні для літніх людей

- заявила Троселл. 

Нагадаємо

У серпні внаслідок бойових дій в Україні загинули 184 мирні жителі, зокрема вісім дітей, поранення зазнали 856 цивільних.

Павло Башинський

Павло Башинський

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