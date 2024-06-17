Киев • УНН
Мощные лесные пожары в Калифорнии заставили эвакуировать по меньшей мере 1200 человек, поскольку сильный ветер вызвал быстрое распространение огня по всему штату.
В Америке лесные пожары с распространением ветра заставили эвакуировать по меньшей мере 1200 человек из штата Калифорния. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
В воскресенье мощные лесные пожары в американском штате Калифорния вспыхнули с новой силой, распространяясь вместе с ветром и вызывая эвакуацию по меньшей мере 1200 человек.
На южных территориях штата первый лесной пожар в округе Лос-Анджелес вырос до площади сорок квадратных километров в течение дня. Местные власти предупредили жителей о возможности дополнительных эвакуаций.
В северных частях Калифорнии сильные ветры подняли большие облака дыма от пожаров, что значительно усложнило борьбу со стихией.
В Центральной Америке "проснулся" один из самых активных вулканов11 декабря 2022, 22:11 • 903372 просмотра