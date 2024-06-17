В Америке лесные пожары с распространением ветра заставили эвакуировать по меньшей мере 1200 человек из штата Калифорния. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

В воскресенье мощные лесные пожары в американском штате Калифорния вспыхнули с новой силой, распространяясь вместе с ветром и вызывая эвакуацию по меньшей мере 1200 человек.

На южных территориях штата первый лесной пожар в округе Лос-Анджелес вырос до площади сорок квадратных километров в течение дня. Местные власти предупредили жителей о возможности дополнительных эвакуаций.

В северных частях Калифорнии сильные ветры подняли большие облака дыма от пожаров, что значительно усложнило борьбу со стихией.

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