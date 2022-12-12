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В Центральной Америке "проснулся" один из самых активных вулканов

В Центральной Америке "проснулся" один из самых активных вулканов

Киев • УНН

 • 903426 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Один из самых активных вулканов в Центральной Америке снова "проснулся", извергая лаву и пепел. Поэтому власти Гватемалы заставили в воскресенье закрыть главную дорогу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

Вулкан Фуэго (по испански “огонь” — ред.) начал активно действовать в ночь с субботы на воскресенье — расплавленная скала сочилась по его склонам, а пепел вырывался на два километра в небо.

“Дорога, которая идет к югу от центральной Гватемалы, была закрыта как мера пресечения”, — сказал спикер дорожной полиции.

Вулкан находится примерно в 16 километрах от Антигуа, живописной бывшей столицы страны и крупнейшей туристической достопримечательности.

Власти наблюдают за вулканом, и пока никого не эвакуировали. Сообщается, что ветер может подтолкнуть столб пепла в город Гватемалы, который находится в 35 километрах.

В 2018 году Фуэго спустил потоки лавы, опустошив деревню Сан-Мигель-Лос-Лотес, убив 215 человек и еще столько же пропали без вести.

Гватемала может похвастаться еще двумя действующими вулканами — Сантьягито на западе страны и Пакайя на юге.

Напомним

На севере Чили проснулся вулкан Ласкар, вызвав незначительные подземные толчки и выбросив столб дыма и пепла на высоту 6000 метров.

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