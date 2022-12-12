В Центральной Америке "проснулся" один из самых активных вулканов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Один из самых активных вулканов в Центральной Америке снова "проснулся", извергая лаву и пепел. Поэтому власти Гватемалы заставили в воскресенье закрыть главную дорогу.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Подробности
Вулкан Фуэго (по испански “огонь” — ред.) начал активно действовать в ночь с субботы на воскресенье — расплавленная скала сочилась по его склонам, а пепел вырывался на два километра в небо.
“Дорога, которая идет к югу от центральной Гватемалы, была закрыта как мера пресечения”, — сказал спикер дорожной полиции.
Вулкан находится примерно в 16 километрах от Антигуа, живописной бывшей столицы страны и крупнейшей туристической достопримечательности.
Власти наблюдают за вулканом, и пока никого не эвакуировали. Сообщается, что ветер может подтолкнуть столб пепла в город Гватемалы, который находится в 35 километрах.
В 2018 году Фуэго спустил потоки лавы, опустошив деревню Сан-Мигель-Лос-Лотес, убив 215 человек и еще столько же пропали без вести.
Гватемала может похвастаться еще двумя действующими вулканами — Сантьягито на западе страны и Пакайя на юге.
Напомним
На севере Чили проснулся вулкан Ласкар, вызвав незначительные подземные толчки и выбросив столб дыма и пепла на высоту 6000 метров.