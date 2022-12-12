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У Центральній Америці "прокинувся" один із найактивніших вулканів

У Центральній Америці "прокинувся" один із найактивніших вулканів

Київ • УНН

 • 903428 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Один із найактивніших вулканів у Центральній Америці знову "прокинувся", вивергаючи лаву та попіл. Через це влада Гватемали змусила в неділю закрити головну дорогу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Вулкан Фуего (іспанською “вогонь” — ред.) почав активно діяти в ніч із суботи на неділю — розплавлена ​​скеля сочилася по його схилах, а попіл виривався на два кілометри в небо.

“Дорога, яка йде на південь від центральної Гватемали, була закрита як запобіжний захід”, — сказав речник дорожньої поліції.

Вулкан знаходиться приблизно за 16 кілометрів від Антигуа, мальовничої колишньої столиці країни та найбільшої туристичної визначної пам’ятки.

Влада спостерігає за вулканом, і наразі нікого не евакуювали. Повідомляється, що вітер може підштовхнути стовп попелу до міста Гватемала, яке знаходиться за 35 кілометрів.

У 2018 році Фуего спустив потоки лави, спустошивши село Сан-Мігель-Лос-Лотес, убивши 215 людей і ще стільки ж зникли безвісти.

Гватемала може похвалитися ще двома діючими вулканами — Сантьягіто на заході країни та Пакайя на півдні.

Нагадаємо

На півночі Чилі прокинувся вулкан Ласкар, викликавши незначні підземні поштовхи і викинувши стовп диму та попелу на висоту 6000 метрів.

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