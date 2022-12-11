Прокинувся вулкан Ласкар у чилійських Андах. Стовп диму та попелу сягнув 6 км
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На півночі Чилі прокинувся вулкан Ласкар, викликавши незначні підземні поштовхи і викинувши стовп диму та попелу на висоту 6000 метрів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Національна служба геології та гірничої справи Чилі повідомила, що о 00:36 за місцевим часом прокинувся вулкан Ласкар.
Вулкан направив у небо стовп з вулканічного попелу і гарячих газів, на висоті 6000 метрів над кратером, повідомила служба.
Влада підвищила рівень небезпеки до "жовтого", що вказує на підвищену вулканічну активність, і встановила заборонений периметр у п'ять кілометрів навколо кратера.
Додамо
Ласкар, розташований на висоті 5592 метри над рівнем моря, знаходиться в 70 кілометрах від Сан-Педро-де-Атакама, популярного туристичного центру, який приваблює відвідувачів для піших прогулянок, аматорської астрономії та відвідування пустелі Атакама, найпосушливішого місця на Землі.
Ласкар вивергався у 1993 році, а також мав меншу вулканічну активність у 2006 та 2015 роках.