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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Прокинувся вулкан Ласкар у чилійських Андах. Стовп диму та попелу сягнув 6 км

Прокинувся вулкан Ласкар у чилійських Андах. Стовп диму та попелу сягнув 6 км

Київ • УНН

 • 731117 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. На півночі Чилі прокинувся вулкан Ласкар, викликавши незначні підземні поштовхи і викинувши стовп диму та попелу на висоту 6000 метрів, передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Національна служба геології та гірничої справи Чилі повідомила, що о 00:36 за місцевим часом прокинувся вулкан Ласкар.

Вулкан направив у небо стовп з вулканічного попелу і гарячих газів, на висоті 6000 метрів над кратером, повідомила служба.

Влада підвищила рівень небезпеки до "жовтого", що вказує на підвищену вулканічну активність, і встановила заборонений периметр у п'ять кілометрів навколо кратера.

Додамо

Ласкар, розташований на висоті 5592 метри над рівнем моря, знаходиться в 70 кілометрах від Сан-Педро-де-Атакама, популярного туристичного центру, який приваблює відвідувачів для піших прогулянок, аматорської астрономії та відвідування пустелі Атакама, найпосушливішого місця на Землі.

Ласкар вивергався у 1993 році, а також мав меншу вулканічну активність у 2006 та 2015 роках.

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