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Проснулся вулкан Ласкар в чилийских Андах. Столб дыма и пепла достиг 6 км

Киев • УНН

 • 731117 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На севере Чили проснулся вулкан Ласкар, вызвав незначительные подземные толчки и выбросив столб дыма и пепла на высоту 6000 метров, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Национальная служба геологии и горного дела Чили сообщила, что в 00:36 по местному времени проснулся вулкан Ласкар.

Вулкан направил в небо столб из вулканического пепла и горячих газов на высоте 6000 метров над кратером, сообщила служба.

Власти повысили уровень опасности до "желтого", что указывает на повышенную вулканическую активность, и установили запрещенный периметр в пять километров вокруг кратера.

Добавим

Ласкар, расположенный на высоте 5592 метра над уровнем моря, находится в 70 километрах от Сан-Педро-де-Атакама, популярного туристического центра, привлекающего посетителей для пеших прогулок, любительской астрономии и посещения пустыни Атакама, самого засушливого места.

Ласкар извергался в 1993 году, а также обладал меньшей вулканической активностью в 2006 и 2015 годах.

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