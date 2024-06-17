Лісові пожежі в Каліфорнії змусили евакуювати тисячі людей, загрожуючи регіонам штату
Київ • УНН
Потужні лісові пожежі в Каліфорнії змусили евакуювати щонайменше 1200 людей, оскільки сильний вітер спричинив швидке поширення вогню по всьому штату.
В Америці лісові пожежі з поширенням вітру змусили евакуювати щонайменше 1200 осіб зі штату Каліфорнія. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
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У неділю потужні лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія спалахнули з новою силою, поширюючись разом із вітром і спричиняючи евакуацію щонайменше 1200 осіб.
На південних територіях штату перша лісова пожежа в окрузі Лос-Анджелес зросла до площі сорок квадратних кілометрів протягом дня. Місцеві влади попередили жителів про можливість додаткових евакуацій.
У північних частинах Каліфорнії сильні вітри підняли великі хмари диму від пожеж, що значно ускладнило боротьбу зі стихією.
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