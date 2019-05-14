Лещенко требует снять с него депутатскую неприкосновенность и провести расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины должна как можно быстрее начать публичное расследование по обвинению в адрес народного депутата Сергея Лещенко, который якобы вмешивался в выборы в США. Об этом сам Лещенко заявил журналистам возле Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Что касается обвинений меня о вмешательстве в американские выборы, я призываю немедленно - сегодня, завтра, до конца этой недели - внести в парламент представление о снятии с меня депутатской неприкосновенности. Я лично проголосую за это представление и призываю всех проголосовать, чтобы в этом деле была поставлена точка. Так же я призываю проводить допросы по этому делу публичные, мне нечего скрывать, потому что общество должно знать, что происходит", - отметил Лещенко.
По его словам, оценку действиям самого Луценко, который, в частности, как Генпрокурор позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес народных депутатов, должна давать Дисциплинарная комиссия прокуроров.
При этом нардеп добавил, что, как и любой политик, иногда делает ложные заявления. В частности такой считает свои слова о поддержке одного из кандидатов в президенты США.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко сравнил нардепа Сергея Лещенко с "политическим скунсом".
Кроме того, Генпрокурор не исключил, что нардепу Лещенко могут вручить подозрение.
Добавим, что нардеп Сергей Лещенко обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой фигурировало имя главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.