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Генпрокурор назвав нардепа Лещенка “політичним скунсом”

Генпрокурор назвав нардепа Лещенка “політичним скунсом”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко порівняв нардепа Сергія Лещенка зі “політичним скунсом". Так він висловився на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

“Скунс (тварина — ред.) вона відома не розумовими здібностями, не якимись бійцівськими здатностями, а тим, що може зіпсувати повітря настільки, що навколо неї не залишається можливості бути нікому з нормальних людей. Сергій Лещенко є прикладом такого "політичного скунса”, — зазначив Луценко.

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Він пояснив свої слова навівши приклад публікації Сергія Лещенка Facebook від 19 серпня 2016 року, мовляв “він займається тим, чим займається скунс. Про це відомо всім, хто хоча б трошки слідкує за його діяльністю в справі втручання в американські вибори з території України”.

“Наш ранковий брифінг про гроші Януковича для Манафорта, яке проводили спільно з Севгілом Мусаєва-Боровиком і Антоном Марчуком попав у ранкові новини провідного американського телеканалу CBS News. Вважаю, це був останній цвях у кришку гробу Манафорта. Надіюсь, що з ним — і Трампа”, - написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

Луценко наголошує, що таке дозволяє говорить собі не журналіст, не громадський активіст, це говорить народний депутат України, державний службовець, що є “прямим втручанням у американські вибори, якими хизується Лещенко перед своїми грантодавцями”.

Попередньо йдеться про справу “втручання окремих посадових осіб у вибори в США шляхом розголошення даних досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов’язаних з відомостями, що містяться у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів”.

Як повідомляв УНН, генпрокурор не виключив, що нардепу Лещенку можуть вручити підозру.

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