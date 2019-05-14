Луценко рассказал, о чем говорил с адвокатом Трампа

"Я познакомился с господином Джулиани на одной из конференций в ЕС, в рамках этой конференции я имел с ним первую ознакомительную встречу несколько лет назад. Он очень заинтересовал, это легендарная личность. Мне кажется, он мог бы дать очень много интересных советов, и мне он их давал. Помимо прочего, он является человеком, близким к нынешнему президенту США, который является нашим стратегическим союзником. Поэтому когда мне в декабре прошлого года поступило приглашение от господина Джулиани на встречу, я конечно с радостью согласился", - рассказал Луценко.

По его словам, после этого, находившись в отпуске, Генпрокурор с сыном полетел в Нью-Йорк, где пробыл несколько дней.

В Нью-Йорке он отметил, что общался с господином Джулиани около 6 часов.

"В ходе встречи я обменивался с ним устной информацией, которая не имеет отношения ни к одному уголовному производству. Никаких данных досудебного уголовного расследования нельзя было обнародовать. Тем не менее я хотел использовать факт знакомства с Джулиани с тем, чтобы у Президента США был стабильный канал информации по Украине", - сказал генпрокурор.

Он одновременно отметил, что посол США в Украине Мари Йованович не всегда доносил объективную информацию о ситуации в Украине, в частности в правоохранительных органах.

"Мне кажется, госпожа посол была слишком субъективной в разделении на "своих" и "чужих", на фаворитов посольства и тех, которые плохие .... Об этом я говорил Джулиани. Об этом я просил учесть при оценках происходящего в Украине", - сказал генпрокурор.

"Также я с ним говорил о перспективе членства в НАТО Украины. Для меня это был главный вопрос этих президентских выборов. Я считаю, что стабильный мир в Украине и исчезновения угрозы войны возможно только при членстве Украины в НАТО", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Генпрокурор заявил, что не исключает, что нардепу Лещенко могут вручить подозрение.