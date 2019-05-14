Луценко розповів, про що говорив з адвокатом Трампа

“Я познайомився з паном Джуліані на одній з конференцій в ЄС, в рамках цієї конференції я мав з ним першу ознайомчу зустріч декілька років тому. Він дуже зацікавив, це легендарна особистість. Мені здається, він міг би дати дуже багато цікавих порад, і мені він їх давав. Крім іншого, він є людиною, близькою до нинішнього президента США, який є нашим стратегічним союзником. Тому коли мені в грудні минулого року надійшло запрошення від пана Джуліані на зустріч, я звичайно з радістю погодився”, — розповів Луценко.

З його слів, після цього, знаходившись у відпустці, Генпрокурор із сином полетів до Нью-Йорку, де пробув декілька днів.

У Нью-Йорку він зазначив, що спілкувався з паном Джуліані близько 6 годин.

“В ході зустрічі я обмінювався з ним усною інформацією, яка не має відношення до жодного кримінального провадження. Ніяких даних досудового кримінального розслідування не можна було оприлюднити. Тим не менше я хотів використати факт знайомства з Джуліані з тим, щоб у Президента США був стабільний канал інформації по Україні”, — сказав Генпрокурор.

Він водночас зауважив, що посол США в Україні Марі Йованович не завжди доносив об’єктивну інформацію про ситуацію в Україні, зокрема у правоохоронних органах.

“Мені здається, пані Посол була надто суб’єктивною в розділенні на „своїх“ і „чужих“, на фаворитів посольства і тих, які погані.... Про це я говорив Джуліані. Про це я просив врахувати при оцінках того, що відбувається в Україні”, — сказав Генпрокурор.

“Також я з ним говорив про перспективу членства в НАТО України. Для мене це було головне питання цих президентських виборів. Я вважаю, що стабільний мир в Україні і зникнення загрози війни можливе тільки при членстві України у НАТО”, — додав він.

Як повідомляв УНН, раніше Генпрокурор заявив, що не виключає, що нардепу Лещенку можуть вручити підозру.