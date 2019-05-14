Генпрокурор не виключив, що нардепу Лещенку можуть вручити підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Народному депутату України Сергію Лещенку може бути вручена підозра через розголошення досудової інформації. Про це на брифінгу повідомив Генпрокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
Попередньо, йдеться про справу “втручання окремих посадових осіб у вибори в США шляхом розголошення даних досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов’язаних з відомостями, що містяться у "чорній бухгалтерії "Партії регіонів".
“Нарадний депутат Лещенко буде викликаний до слідства. Йому будуть поставлені запитання, і , ймовірно, вручимо підозру про розголошення даних досудового слідства з так званої "чорної каси "Партії регіонів", яка привела до втручання у американські вибори з української території", - сказав Луценко.
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За його словами, журналісти не несуть відповідальності за розголошення таких даних, але пан Лещенко, як народний депутат, точно її понесе.
“Або він скаже, хто йому злив інформацію, або відповідатиме самостійно”, — додав Луценко.
Нагадаємо, що нардеп Сергій Лещенко оприлюднив "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, в якій фігурувало ім'я глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.