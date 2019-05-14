Генпрокурор не исключил, что нардепу Лещенко могут вручить подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Народному депутату Украины Сергею Лещенко может быть вручено подозрение из-за разглашения досудебной информации. Об этом на брифинге сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
Предварительно, речь идет о деле "вмешательства отдельных должностных лиц в выборы в США путем разглашения данных предварительного расследования по уголовным производствам, связанным со сведениями, содержащимися в "черной бухгалтерии "Партии регионов".
"Нарадний депутат Лещенко будет вызван к следствию. Ему будут поставлены вопросы, и, вероятно, вручим подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой "черной кассе "Партии регионов ", которая привела к вмешательству в американские выборы с украинской территории", - сказал Луценко.
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По его словам, журналисты не несут ответственности за разглашение таких данных, но господин Лещенко, как народный депутат, точно понесет.
"Или он скажет, кто ему слил информацию, или будет отвечать самостоятельно", - добавил Луценко.
Напомним, что нардеп Сергей Лещенко обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов, в которой фигурировало имя главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.