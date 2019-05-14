Генпрокурор назвал нардепа Лещенко "политическим скунсом"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко сравнил нардепа Сергея Лещенко с "политическим скунсом". Так он высказался на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Скунс (животное - ред.) известен не умственными способностями, не какими-то бойцовскими способностями, а тем, что может испортить воздух настолько, что вокруг нее не остается возможности быть никому из нормальных людей. Сергей Лещенко является примером такого "политического скунса", - отметил Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко рассказал, о чем говорил с адвокатом Трампа
Он объяснил свои слова приведя пример публикации Сергея Лещенко Facebook от 19 августа 2016 года, мол "он занимается тем, чем занимается скунс. Об этом известно всем, кто хоть немного следит за его деятельностью в деле вмешательство в американские выборы с территории Украины".
"Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта, которое проводили совместно с Севгиль Мусаева-Боровиком и Антоном Марчуком попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним - и Трампа", - написал Лещенко на своей странице в Facebook.
Луценко отмечает, что такое позволяет говорит себе не журналист, не общественный активист, это говорит народный депутат Украины, государственный служащий, является "прямым вмешательством в американские выборы, которыми щеголяет Лещенко перед своими грантодателями".
Предварительно речь идет о деле "вмешательство отдельных должностных лиц в выборы в США путем разглашения данных предварительного расследования по уголовным производствах, связанных со сведениями, содержащимися в "черной бухгалтерии "Партии регионов".
Как сообщал УНН, генпрокурор не исключил, что нардепу Лещенко могут вручить подозрение.