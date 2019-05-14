Лещенко вимагає зняти з нього депутатську недоторканість і провести розслідування

"Що стосується звинувачень мене про втручання в американські вибори, я закликаю негайно – сьогодні, завтра, до кінця цього тижня – внести в парламент подання про зняття з мене депутатської недоторканості. Я особисто проголосую за це подання і закликаю всіх проголосувати, щоб у цій справі була поставлена крапка. Так само я закликаю проводити допити по цій справі публічні, мені немає чого приховувати, бо суспільство має знати, що відбувається", - зазначив Лещенко.

За його словами, оцінку діям самого Луценка, який, зокрема, як генпрокурор дозволяє собі образливі вислови на адресу народних депутатів, має давати Дисциплінарна комісія прокурорів.

При цьому нардеп додав, що, як і будь-який політик, іноді робить помилкові заяви. Зокрема такою вважає свої слова про підтримку одного з кандидатів у президенти США.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко порівняв нардепа Сергія Лещенка зі “політичним скунсом".

Крім того, Генпрокурор не виключив, що нардепу Лещенку можуть вручити підозру.

Додамо, що нардеп Сергій Лещенко оприлюднив "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, в якій фігурувало ім'я глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.