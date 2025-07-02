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Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок

Киев • УНН

 • 3652 просмотра

Реформа государственного регулирования цен на лекарства в Украине, стартовавшая в начале 2025 года, не достигла цели удешевления препаратов. Запрет маркетинговых соглашений привел к росту цен и сверхприбылям фармпроизводителей, а Нацкаталог не снизил стоимость лекарств.

Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок

В Украине продолжается активная фаза реформы государственного регулирования цен на лекарственные средства. Реформа затрагивает всех игроков рынка: и регуляторов, и фармпроизводителей, и аптечные сети, и дистрибьюторов. По результатам исследований компании Proxima Research, цель реформы — удешевление лекарств для потребителя, спустя более 4 месяцев с начала изменений на фармрынке, до сих пор не достигнута, сообщает УНН.

Масштабная реформа фармацевтического рынка, которая стартовала в начале 2025 года и имеет целью сделать цены на лекарства более прозрачными, предсказуемыми и доступными для пациентов – до сих пор не принесла желаемых результатов. Более того, реформа подвергается критике и вызывает споры как среди специалистов, так и среди пациентов.

Одним из первоочередных этапов реформы стал запрет маркетинговых соглашений между аптеками и производителями. По замыслу реформаторов, этот шаг должен был снизить цены на лекарства. Однако на практике он вызвал обратный эффект. В результате запрета, аптеки потеряли источник компенсаций, который позволял снижать розничную цену для конечного потребителя. Как следствие — по данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, в апреле 2025 года инфляция на фармацевтическом рынке достигла 13,9%. 

Повышение цен на лекарства подтверждают и мониторинговые данные УНН: подорожали, в частности, импортные препараты — такие как, например, "Беталок", "Глюкофаж XR", "Синджарди". 

Тем временем фармпроизводители, которые формируют более 70% стоимости препарата, экономят на запрете маркетинга примерно 500 млн грн в месяц, рассказал экономист Алексей Кущ. Так, если подсчеты экономиста верны – за четыре месяца без маркетинговых соглашений фармпроизводитель заработал на 2 млрд грн больше. То есть, реформа сыграла "на руку" фармпроизводителям, выведя их на сверхприбыль. Тем временем украинские пациенты остались без социальных программ и скидок на лекарства, которые аптеки обеспечивали своим покупателям благодаря маркетинговым договорам. 

Еще одним ключевым элементом реформы стало появление Нацкаталога, в который по состоянию на июнь 2025 года внесено более 3,5 тысяч позиций, на которые установлены оптово-отпускные цены. Однако, как свидетельствуют результаты исследования компании Proxima Research, главная цель внедрения этого инструмента, удешевление лекарств для потребителя, также не достигнута.

Ведь задекларированные цены в среднем на 20% превышают рыночные. Это не означает немедленного повышения цен, но демонстрирует, что производители закладывают риски заранее. 

Добавим

На первом этапе в Нацкаталог было внесено 2523 позиции из Нацперечня, из которых 406 — инновационные препараты, а остальные — генерики. В течение первых пяти месяцев 2025 года на рынке было реализовано около 2000 товарных позиций с задекларированными оптовыми ценами. Это составляет 25% общего объема продаж в натуральном выражении и 21% — в денежном.

В то же время в рамках механизма референтного ценообразования, изначально было рассмотрено 4171 позиция лекарственных средств из Нацперечня. Однако лишь для 199 из них удалось определить предельную оптовую цену на основе данных из четырех референтных стран. Из этого количества в аптеках реализовывалось лишь 66 препаратов. Все остальные прореферированные препараты вообще не попали в каталог, поскольку их референтная цена ниже рыночной в среднем на 36%, что делает их продажу невыгодной. 

Это создает риск дефицита важных медикаментов уже с 1 ноября 2025 года, когда завершится переходный период. Так, реформа, которая должна была снизить цены, на самом деле создает условия для их роста или исчезновения препаратов с рынка.

Проблему подтверждает и врач Иван Черненко. В эксклюзивном комментарии УНН он рассказал, что в реальности украинские врачи вынуждены искать обходные пути, чтобы обеспечить пациентов необходимыми лекарствами. Причина не нехватка средств, а несовершенство государственного регулирования. 

По словам врача, чтобы обойти новосозданную государством систему, медучреждения вынуждены идти на непрозрачные решения — завышать цены на более дешевые препараты, чтобы компенсировать стоимость критически необходимых препаратов дистрибьюторам. Таким образом завышая финальный чек закупки. Такие действия подвергают администрацию больницы опасности и вниманию со стороны правоохранительных органов, которые могут расценить это как нарушение медучреждением тендерных процедур.

Больницы сталкиваются с проблемой закупки лекарств, потому что из-за регулирования цен дистрибьюторы просто не выходят на торги. Например, препарат Фитоменадион, необходимый новорожденным – больницам не удается его официально закупить. Все из-за установленного государством "потолка" цены, которая в реальности ниже рыночной. Тогда приходится договариваться с дистрибьюторами и поднимать цены на другие препараты до "потолка". А все для того, чтобы компенсировать убытки, которые несет дистрибьютор, когда продает препарат по референтной цене. И все это для того, чтобы лекарства можно было купить официально, через Прозоро

- рассказал о реальной ситуации в больницах Иван Черненко.

Напомним

В апреле 2025 года вступили в силу постановление Кабмина №795, которые формируют референтные цены на лекарства. Идея референтного ценообразования заключается в том, чтобы установить справедливую и контролируемую цену на лекарства, ориентируясь на среднюю стоимость препарата в Европе. 

Однако, в реальности это привело к обратному эффекту. Об удорожании лекарств вместо удешевления говорят и БФ "Пациенты Украины". По словам главы фонда Инны Иваненко, пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств. За последние три месяца не произошло заметного снижения цен на лекарства.

Так, нововведения, которые должны были бы улучшить доступ к лекарствам и снизить их стоимость для украинцев, создали условия, в которых препараты исчезают с рынка. А больницы вынуждены прибегать к незаконным схемам, чтобы обеспечить пациентов необходимыми препаратами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровьепубликации
Виктор Ляшко
Украина
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