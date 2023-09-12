Легкий, компактный, эффективный - в минобороны рассказали об отечественном "Буковель-AD"

Детали

Система "Буковель AD" способна обнаруживать вражеские БпЛА, такие как "Орлан-10", на расстоянии до 40 км, используя пассивную технологию пеленгации, и затем «глушить» их в 15-20 км от своих позиций.

Оборудование "Буковель" легко монтируется на кузове пикапа, где размещается станция управления и модуль обнаружения беспилотников, а развертывание занимает всего две минуты.

Современная модификация системы может подавлять сигналы управления, передачи данных спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создавать множество фальшивых сигналов. Помимо дронов, он противостоит вражеским системам связи и радиолокации и оружию со спутниковыми системами наведения.

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