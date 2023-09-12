Легкий, компактний, ефективний - в міноборони розповіли про вітчизняний "Буковель-AD"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У міноборони пояснили, як працює вітчизняний комплекс радіоелектронної боротьби "Буковель-AD". зазначається, що обладнання легке у монтажі, мобільне, компактне та ефективно придушує російські безпілотники на відстані до 40 км, передає УНН.
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Система "Буковель AD" здатна виявляти ворожі БпЛА, такі як "Орлан-10", на відстані до 40 км, використовуючи пасивну технологію пеленгації, і потім «глушити» їх за 15-20 км від своїх позицій.
Обладнання "Буковель" легко монтується на кузові пікапа, де розміщується станція управління і модуль виявлення безпілотників, а розгортання займає всього дві хвилини.
Сучасна модифікація системи може подавляти сигнали управління, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, а також створювати множину фальшивих сигналів. Окрім дронів, він протистоїть ворожим системам зв’язку і радіолокації та зброї із супутниковими системами наведення.
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