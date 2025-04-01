Легенда спринта Джонсон намерен осуществить революцию в легкой атлетике, организовав "Трассу Большого шлема"

С 4 по 6 апреля 2025 года в первом мероприятии Grand Slam Track (Трасса Большого шлема) примут участие самые быстрые спортсмены мира.

Передает УНН из ссылкой на La Tribune и Der Spiegel.

Уже в ближайшую пятницу мировая легкая атлетика "будет смотреть" на Ямайку. В столице страны Кингстоне состоится премьера новой серии соревнований Grand Slam Track, которая должна совершить революцию в спорте. По крайней мере, этого хочет легенда американского спринта, четырехкратный олимпийский чемпион Майкл Джонсон.

Известный спортсмен убежден, что серия из четырех соревнований в Кингстоне привлечет внимание к легкой атлетике. Потому что после окончания Олимпиады и чемпионата мира, сосредоточение на этой дисциплине у наблюдателей, активных в спорте, чаще всего исчезает.

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План Джонсона должен сработать. Уже известно, что такие звезды, как Габби Томас, Сидни Маклафлин-Леврон и Фред Керли, которые также соревнуются за титулы и медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, подтвердили свое участие в серии соревнований. Кингстон, культурный и спортивный центр Ямайки, примет первое из четырех соревнований Grand Slam Track в этом сезоне, привлекая исключительное количество олимпийцев и чемпионов мира.

Но звезды легкой атлетики, по плану соревнований, должны посетить также Майами, Филадельфию и Лос-Анджелес. В целом турнир "Трассы Большого шлема" - это четыре встречи с "абсолютно новыми форматами соревнований" и призовым фондом на общую сумму 12,9 миллиона долларов США. События будут транслироваться в 189 странах.

Напомним

УНН передавал, что Велогонка Тур де Франс-2027 начнется в Эдинбурге, а первые три этапа пройдут в Шотландии, Англии и Уэльсе. Женский Тур де Франс также стартует из Британии в 2027 году.

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