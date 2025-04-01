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Легенда спринту Джонсон має намір здійснити революцію в легкій атлетиці, організувавши "Трасу Великого шолома"

Київ • УНН

 • 24393 перегляди

Зірки легкої атлетики зберуться на серії змагань Grand Slam Track. Загальний призовий фонд складе 12,9 мільйона доларів, події транслюватимуться в 189 країнах.

Легенда спринту Джонсон має намір здійснити революцію в легкій атлетиці, організувавши "Трасу Великого шолома"

З 4 по 6 квітня 2025 року в першому заході Grand Slam Track (Траса Великого шолому) візьмуть участь найшвидші спортсмени світу.

Передає УНН із посиланням на La Tribune та Der Spiegel.  

Вже у найближчу п'ятницю світова легка атлетика "дивитиметься" на Ямайку. У столиці країни Кінгстоні відбудеться прем'єра нової серії змагань Grand Slam Track, яка має здійснити революцію у спорті. Принаймні цього хоче легенда американського спринту, чотириразовий олімпійський чемпіон Майкл Джонсон.

Відомий спортсмен переконаний, що серія з чотирьох змагань у Кінгстоні приверне увагу до легкої атлетики. Бо після закінчення Олімпіади та чемпіонату світу, зосередження на цій дисципліні у спостерігачів, активних у спорті, найчастіше зникає. 

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План Джонсона має спрацювати. Вже відомо, що такі зірки, як Габбі Томас, Сідні Маклафлін-Леврон і Фред Керлі, які також змагаються за титули та медалі на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, підтвердили свою участь у серії змагань. Кінгстон, культурний і спортивний центр Ямайки, прийме перше з чотирьох змагань Grand Slam Track цього сезону, залучаючи виняткову кількість олімпійців і чемпіонів світу.

Але зірки легкої атлетики, за планом змагань, мають відвідати також Маямі, Філадельфію та Лос-Анджелес. Загалом турнир "Траси Великого шолома" -це чотири зустрічі з "абсолютно новими форматами змагань" та призовим фондом на загальну суму 12,9 мільйона доларів США. Події транслюватимуться в 189 країнах.

Нагадаємо

УНН передавав, що Велогонка Тур де Франс-2027 розпочнеться в Единбурзі, а перші три етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі. Жіночий Тур де Франс також стартує з Британії у 2027 році.

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