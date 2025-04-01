Легенда спринту Джонсон має намір здійснити революцію в легкій атлетиці, організувавши "Трасу Великого шолома"
Київ • УНН
Зірки легкої атлетики зберуться на серії змагань Grand Slam Track. Загальний призовий фонд складе 12,9 мільйона доларів, події транслюватимуться в 189 країнах.
З 4 по 6 квітня 2025 року в першому заході Grand Slam Track (Траса Великого шолому) візьмуть участь найшвидші спортсмени світу.
Передає УНН із посиланням на La Tribune та Der Spiegel.
Вже у найближчу п'ятницю світова легка атлетика "дивитиметься" на Ямайку. У столиці країни Кінгстоні відбудеться прем'єра нової серії змагань Grand Slam Track, яка має здійснити революцію у спорті. Принаймні цього хоче легенда американського спринту, чотириразовий олімпійський чемпіон Майкл Джонсон.
Відомий спортсмен переконаний, що серія з чотирьох змагань у Кінгстоні приверне увагу до легкої атлетики. Бо після закінчення Олімпіади та чемпіонату світу, зосередження на цій дисципліні у спостерігачів, активних у спорті, найчастіше зникає.
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План Джонсона має спрацювати. Вже відомо, що такі зірки, як Габбі Томас, Сідні Маклафлін-Леврон і Фред Керлі, які також змагаються за титули та медалі на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, підтвердили свою участь у серії змагань. Кінгстон, культурний і спортивний центр Ямайки, прийме перше з чотирьох змагань Grand Slam Track цього сезону, залучаючи виняткову кількість олімпійців і чемпіонів світу.
Але зірки легкої атлетики, за планом змагань, мають відвідати також Маямі, Філадельфію та Лос-Анджелес. Загалом турнир "Траси Великого шолома" -це чотири зустрічі з "абсолютно новими форматами змагань" та призовим фондом на загальну суму 12,9 мільйона доларів США. Події транслюватимуться в 189 країнах.
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