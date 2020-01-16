Лавров о своем будущем после отставки правительства РФ: я выполнял обязанности честно и продолжаю сейчас

“Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас”, — подчеркнул Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД РФ.

Как писал УНН ранее, в Госдуме РФ сегодня, 16 января, рассмотрят кандидатуру премьер-министра.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ “О правительстве Российской Федерации”, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева, а также внес кандидатуру нового российского премьера и провел с ним встречу.