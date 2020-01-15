У Держдумі РФ 16 січня розглянуть кандидатуру прем'єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Російська Держдума розгляне на пленарному засіданні в четвер кандидатуру глави ФПС РФ Михайла Мішустіна на посаду голови Кабінету міністрів країни. Про це в середу журналістам повідомив спікер нижньої палати В’ячеслав Володін після позачергового засідання Ради Думи, передає УНН із посиланям на російське держінформагентство ТАСС.
“З дев’ятої години кандидат на пост голови уряду в рамках процедури надання згоди (Держдуми на запропоновану кандидатуру) буде спілкуватися з політичними фракціями, депутатами Держдуми. І на 14:00 — ми вже обговорюємо порядок денний, коригуємо його, вирішили це питання розглянути під час пленарного засідання”, — сказав Володін.
За його словами, у всіх парламентаріїв до пленарного засідання буде можливість задати питання Мішустіну. “Після чого вже в ході пленарного засідання відповідно до процедури, яка була затверджена зараз на засіданні Ради, ми приступимо до обговорення кандидатури”, — додав голова нижньої палати парламента РФ.
Як уточнив Володін, кандидатура на пост прем’єра буде представлена повпредом президента РФ в нижній палаті Гаррі Мінхом.
Нагадаємо, перед цим президент РФ Володимир Путін вніс кандидатуру нового російського прем’єра та провів з ним зустріч.
У середу, 15 січня, одразу після того, як Володимир Путін закінчив читати своє послання Федеральним зборам, він зустрівся з прем’єром Дмитром Медведєвим, а потім з членами уряду. На цій зустрічі Медведєв оголосив, що він сам і його кабінет міністрів йдуть у відставку.
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Путін вже заявив, що планує ввести нову посаду заступника голови Ради безпеки і призначити на цю посаду Дмитра Медведєва. “Дмитро Анатолійович завжди займався цими питаннями. І з точки зору підвищення нашої обороноздатності і безпеки, я вважаю за можливе і просив його про це, щоб він в майбутньому зайнявся питаннями саме цієї властивості, цією категорією питань”, — сказав Путін на зустрічі з членами уряду. Пізніше Путін підписав указ про відставку уряду.