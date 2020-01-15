В Госдуме РФ 16 января рассмотрят кандидатуру премьер-министра

“С девяти часов кандидат на пост главы правительства в рамках процедуры предоставления согласия (Госдумы на предложенную кандидатуру) будет общаться с политическими фракциями, депутатами Госдумы. И в 14:00 — мы уже обсуждаем повестку дня, корректируем его, решили этот вопрос рассмотреть во время пленарного заседания”, — сказал Володин.

По его словам, у всех парламентариев до пленарного заседания будет возможность задать вопросы Мишустину. “После чего уже в ходе пленарного заседания в соответствии с процедурой, утвержденной сейчас на заседании Совета, мы приступим к обсуждению кандидатуры”, — добавил председатель нижней палаты парламента РФ.

Как уточнил Володин, кандидатура на пост премьера будет представлена ​​полпредом президента Путина в нижней палате Гарри Минхом.

Напомним, перед этим президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру нового российского премьера и провел с ним встречу.

В среду, 15 января, сразу после того, как Владимир Путин закончил читать свое послание Федеральному собранию, он встретился с премьером Дмитрием Медведевым, а затем с членами правительства. На этой встрече Медведев объявил, что он сам и его кабинет министров уходят в отставку.

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Путин уже заявил, что планирует ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на эту должность Дмитрия Медведева. “Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов”, — сказал Путин на встрече с членами правительства. Позже Путин подписал указ об отставке правительства.