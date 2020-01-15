Російські ЗМІ опублікували версію, чому Путін відправив Медведєва у відставку

Федеральний чиновник стверджує виданню, що рішення про відставку Медведєва прийняв сам Путін. На сайті Кремля за годину до оголошення про відставку було опубліковано повідомлення про те, що президент зустрічався з Медведєвим. Подробиць цієї зустрічі немає. На сайті Кремля її зміст описано так: “Обговорювалися ініціативи, озвучені главою держави в посланні, питання, пов’язані з реалізацією його положень”.

Невдоволення Кремля викликала робота уряду по виконанню травневого указу президента, кажуть два джерела Forbes, близьких до Білого дому. В кінці минулого року у Медведєва було обговорення національних проектів з Путіним, розповідає один з джерел Forbes, знайомий з деталями цієї зустрічі. “Путіну дали папір, з якої було очевидно, що нацпроекти і національні цілі лежать в абсолютно різних площинах, і перші ніяк не допомагають досягти других. Це викликало вкрай емоційну реакцію Путіна”, — переказує один зі співрозмовників Forbes.

У середу, 15 січня, одразу після того, як Володимир Путін закінчив читати своє послання Федеральним зборам, він зустрівся з прем’єром Дмитром Медведєвим, а потім з членами уряду. На цій зустрічі Медведєв оголосив, що він сам і його кабінет міністрів йдуть у відставку.

Путін вже заявив, що планує ввести нову посаду заступника голови Ради безпеки і призначити на цю посаду Дмитра Медведєва. “Дмитро Анатолійович завжди займався цими питаннями. І з точки зору підвищення нашої обороноздатності і безпеки, я вважаю за можливе і просив його про це, щоб він в майбутньому зайнявся питаннями саме цієї властивості, цією категорією питань”, — сказав Путін на зустрічі з членами уряду.

До такого рішення ніхто з членів уряду не був готовий, сказали Forbes два джерела в апараті уряду. Це ж говорять і два федеральних міністра виданню The Bell.

Також зазначимо, що Путін вніс кандидатуру нового російського прем’єра та провів з ним зустріч.