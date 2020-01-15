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Российские СМИ опубликовали версию, почему Путин отправил Медведева в отставку

Киев • УНН

 • 116352 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. После отставки российского премьера Дмитрия Медведева, федеральные чиновники теряются в догадках о возможном преемнике Медведева и говорят, что отставке предшествовало недовольство Кремля выполнением майского указа российского президента, пишет УНН со ссылкой на материал российской редакции издания Forbes.

Российские СМИ опубликовали версию, почему Путин отправил Медведева в отставку

Федеральный чиновник утверждает изданию, что решение об отставке Медведева принял сам Путин. На сайте Кремля за час до объявления об отставке было опубликовано сообщение о том, что президент встречался с Медведевым. Подробностей этой встречи нет. На сайте Кремля ее содержание описано так: “Обсуждались инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений”.

Недовольство Кремля вызывала работа правительства по исполнению майского указа президента, говорят два источника Forbes, близких к Белому дому. В конце прошлого года у Медведева было обсуждение национальных проектов с Путиным, рассказывает один из источников Forbes, знакомый с деталями этой встречи. “Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина”, — пересказывает один из собеседников Forbes.

В среду, 15 января, сразу после того, как Владимир Путин закончил читать свое послание Федеральному собранию, он встретился с премьером Дмитрием Медведевым, а затем с членами правительства. На этой встрече Медведев объявил, что он сам и его кабинет министров уходят в отставку.

Путин уже заявил, что планирует ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. “Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов”, — сказал Путин на встрече с членами правительства.

К такому решению никто из членов правительства не был готов, сказали Forbes два источника в аппарате правительства. Это же говорят и два федеральных министра изданию The Bell.

Также отметим, что Путин внес кандидатуру нового российского премьера и провел с ним встречу.

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