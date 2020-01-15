Российские СМИ опубликовали версию, почему Путин отправил Медведева в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. После отставки российского премьера Дмитрия Медведева, федеральные чиновники теряются в догадках о возможном преемнике Медведева и говорят, что отставке предшествовало недовольство Кремля выполнением майского указа российского президента, пишет УНН со ссылкой на материал российской редакции издания Forbes.
Федеральный чиновник утверждает изданию, что решение об отставке Медведева принял сам Путин. На сайте Кремля за час до объявления об отставке было опубликовано сообщение о том, что президент встречался с Медведевым. Подробностей этой встречи нет. На сайте Кремля ее содержание описано так: “Обсуждались инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений”.
Недовольство Кремля вызывала работа правительства по исполнению майского указа президента, говорят два источника Forbes, близких к Белому дому. В конце прошлого года у Медведева было обсуждение национальных проектов с Путиным, рассказывает один из источников Forbes, знакомый с деталями этой встречи. “Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина”, — пересказывает один из собеседников Forbes.
В среду, 15 января, сразу после того, как Владимир Путин закончил читать свое послание Федеральному собранию, он встретился с премьером Дмитрием Медведевым, а затем с членами правительства. На этой встрече Медведев объявил, что он сам и его кабинет министров уходят в отставку.
Путин уже заявил, что планирует ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. “Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов”, — сказал Путин на встрече с членами правительства.
К такому решению никто из членов правительства не был готов, сказали Forbes два источника в аппарате правительства. Это же говорят и два федеральных министра изданию The Bell.
Также отметим, что Путин внес кандидатуру нового российского премьера и провел с ним встречу.