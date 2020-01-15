Путін запропонував Медведєву "займатися темами оборони та безпеки" у Радбезі РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував Дмитру Медведєву, який подав у відставку разом з повним складом російського уряду, займатися темами обороноздатності та безпеки у складі Радбезу РФ, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та інші ЗМІ РФ.
Путін запропонував Медведєву на посаді заступника голови Ради Безпеки зайнятися темами обороноздатності і безпеки, чим той займався на постах президента і прем’єра.
Також, двоє співрозмовників The Bell, виконуючих обов’язки федеральних міністрів, кажуть, що кандидатуру нового прем’єра їм не назвали.
Раніше, в посланні Федеральним Зборам Росії Володимир Путін заявив, що потрібно змінювати Конституцію, передавши повноваження щодо затвердження уряду від президента до Держдуми.
Через дві години після цього було оголошено, що прем’єр-міністр Дмитро Медведєв зустрівся з Путіним і заявив, що уряд подає у відставку.
“У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення і в цих умовах, я вважаю, що було правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку”, — сказав Медведєв на зустрічі з Путіним.
До формування нового уряду чинний кабінет міністрів буде виконувати свої обов’язки. Російський фондовий ринок відреагував на новину про відставку уряду зниженням основних індексів. До 15:30 за київським часом індекс Московської біржі знизився на 0,74%, індекс РТС — на 0,92%.
На зустрічі Путіна і Медведєва, як можна побачити з повідомлення пресслужби Кремля, де було оголошено про відставку уряду, були присутні міністри.