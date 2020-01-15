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Путин предложил Медведеву "заниматься темами обороны и безопасности" в Совбезе РФ

Киев • УНН

 • 13196 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву, который подал в отставку вместе с полным составом российского правительства, заниматься темами обороноспособности и безопасности в составе Совбеза РФ, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и другие СМИ РФ.

Путин предложил Медведеву "заниматься темами обороны и безопасности" в Совбезе РФ

Путин предложил Медведеву в должности заместителя председателя Совета Безопасности заняться темами обороноспособности и безопасности, чем тот занимался на постах президента и премьера.

Также, двое собеседников The Bell, исполняющих обязанности федеральных министров, говорят, что кандидатуру нового премьера им не назвали.

Ранее, в послании Федеральному Собранию России Владимир Путин заявил, что нужно менять Конституцию, передав полномочия по утверждению правительства от президента в Госдуму.

Через два часа после этого было объявлено, что премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с Путиным и заявил, что правительство подает в отставку.

“В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку”, — сказал Медведев на встрече с Путиным.

До формирования нового правительства действующий кабинет министров будет выполнять свои обязанности. Российский фондовый рынок отреагировал на новость об отставке правительства снижением основных индексов. К 15:30 по киевскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,74%, индекс РТС — на 0,92%.

На встрече Путина и Медведева, как можно увидеть из сообщения пресс-службы Кремля, где было объявлено об отставке правительства, присутствовали министры.

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