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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 3042 перегляди

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Лавров про своє майбутнє після відставки уряду РФ: я виконував обов'язки чесно і продовжую зараз

Київ • УНН

 • 14843 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. В.о. міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання журналіста про своє майбутнє після відставки уряду заявив, що завжди чесно виконував свої обов’язки і продовжує це робити зараз, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Лавров про своє майбутнє після відставки уряду РФ: я виконував обов'язки чесно і продовжую зараз

“Я всі ці роки, відразу після закінчення інституту, не просто якісь посади займав, я завжди чесно виконував свої обов’язки. Продовжую це робити і зараз”, — підкреслив Лавров, виступаючи в ташкентському філіалі МДІМВ (У) МЗС РФ.

Як писав УНН раніше, у Держдумі РФ сьогодні, 16 січня, розглянуть кандидатуру прем’єр-міністра.

Напередодні, президент Росії Володимир Путін підписав указ “Про уряд Російської Федерації”, яким поклав тимчасове виконання обов’язків голови уряду на Дмитра Медведєва, а також вніс кандидатуру нового російського прем’єра та провів з ним зустріч.

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