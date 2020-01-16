Лавров про своє майбутнє після відставки уряду РФ: я виконував обов'язки чесно і продовжую зараз
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В.о. міністра закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання журналіста про своє майбутнє після відставки уряду заявив, що завжди чесно виконував свої обов’язки і продовжує це робити зараз, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Я всі ці роки, відразу після закінчення інституту, не просто якісь посади займав, я завжди чесно виконував свої обов’язки. Продовжую це робити і зараз”, — підкреслив Лавров, виступаючи в ташкентському філіалі МДІМВ (У) МЗС РФ.
Як писав УНН раніше, у Держдумі РФ сьогодні, 16 січня, розглянуть кандидатуру прем’єр-міністра.
Напередодні, президент Росії Володимир Путін підписав указ “Про уряд Російської Федерації”, яким поклав тимчасове виконання обов’язків голови уряду на Дмитра Медведєва, а також вніс кандидатуру нового російського прем’єра та провів з ним зустріч.