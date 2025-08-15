лавров прилетел на Аляску в свитере с надписью "ссср"

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 5812 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 36799 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 74011 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 36426 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 152258 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 181550 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 92370 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 92449 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 85522 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 186464 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
38%
757мм
Популярные новости
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 20913 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 74925 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 33759 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 33718 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 13459 просмотра
публикации
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 13475 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 152258 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 208689 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 181550 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 103840 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 63019 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 147829 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 97853 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 115396 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 164834 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136

лавров прилетел на Аляску в свитере с надписью "ссср"

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Глава МИД рф сергей лавров появился на Аляске в свитере с надписью "ссср". Основательница российского бренда назвала это "комплиментом", поскольку МИД рф закупал эти модели.

лавров прилетел на Аляску в свитере с надписью "ссср"

Глава МИД россии сергей лавров появился на Аляске в свитере с большой надписью "ссср", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

На видео лавров выходит из авто, одетый в жилетку, под которой виднеется свитер с большой надписью "ссср". После того как видео облетело соцсети, основательница российского бренда назвала это "комплиментом" и отметила, что "популярность модели "ссср" длится с конца 2023 года" в россии. 

В этом году министерство иностранных дел рф делало закупку именно этих моделей, мужских и женских. Но мы не знали, что сам Сергей Лавров имеет наш свитер. Конечно, для нас это особый комплимент

- сказала она.

Дополнение

Российскую делегацию на переговорах в США будут представлять:

  • Сергей Лавров – глава МИД, 75 лет, ключевая фигура внешней политики Москвы;
    • Юрий Ушаков – советник по внешней политике, 78 лет, помощник Путина, бывший посол в США, координирует международные связи Кремля;
      • Андрей Белоусов – министр обороны, 66 лет, назначен для модернизации армии и контроля коррупции, экономист по образованию;
        • Кирилл Дмитриев – руководитель РФПИ, 50 лет, возглавляет кремлевский фонд богатства, имеет связи с американской бизнес-элитой и семьей Путина, ответственный за экономические планы в Арктике.
          • Антон Силуанов – министр финансов, 62 года, должен обеспечивать устойчивость российской экономики к санкциям, ключевой в переговорах по их снятию.

            Американскую делегацию будут представлять:

            • Марко Рубио – Государственный секретарь, 54 года, бывший сенатор и критик Трампа, ныне его близкий союзник по позиции в отношении Китая и России;
              • Стив Уиткофф – Специальный посланник по вопросам Украины и Ближнего Востока, 68 лет, фактический переговорщик Трампа с Путиным, доверенный советник президента;
                • Пит Хегсет – министр обороны, 45 лет, ветеран армии и бывший ведущий Fox News, известный противоречивыми скандалами и преданностью Трампу.

                  Ранее УНН писал, что встреча путина и Трампа в Анкоридже начнется в пятницу в 22:00 по киевскому времени. Накануне встречи проходит масштабный проукраинский митинг.

                  Алена Уткина

                  политикаНовости Мира
                  Владимир Путин
                  Аляска
                  Марко Рубио
                  Дональд Трамп
                  Соединённые Штаты