лавров прилетел на Аляску в свитере с надписью "ссср"
Киев • УНН
Глава МИД рф сергей лавров появился на Аляске в свитере с надписью "ссср". Основательница российского бренда назвала это "комплиментом", поскольку МИД рф закупал эти модели.
Глава МИД россии сергей лавров появился на Аляске в свитере с большой надписью "ссср", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
На видео лавров выходит из авто, одетый в жилетку, под которой виднеется свитер с большой надписью "ссср". После того как видео облетело соцсети, основательница российского бренда назвала это "комплиментом" и отметила, что "популярность модели "ссср" длится с конца 2023 года" в россии.
В этом году министерство иностранных дел рф делало закупку именно этих моделей, мужских и женских. Но мы не знали, что сам Сергей Лавров имеет наш свитер. Конечно, для нас это особый комплимент
Дополнение
Российскую делегацию на переговорах в США будут представлять:
- Сергей Лавров – глава МИД, 75 лет, ключевая фигура внешней политики Москвы;
- Юрий Ушаков – советник по внешней политике, 78 лет, помощник Путина, бывший посол в США, координирует международные связи Кремля;
- Андрей Белоусов – министр обороны, 66 лет, назначен для модернизации армии и контроля коррупции, экономист по образованию;
- Кирилл Дмитриев – руководитель РФПИ, 50 лет, возглавляет кремлевский фонд богатства, имеет связи с американской бизнес-элитой и семьей Путина, ответственный за экономические планы в Арктике.
- Антон Силуанов – министр финансов, 62 года, должен обеспечивать устойчивость российской экономики к санкциям, ключевой в переговорах по их снятию.
Американскую делегацию будут представлять:
- Марко Рубио – Государственный секретарь, 54 года, бывший сенатор и критик Трампа, ныне его близкий союзник по позиции в отношении Китая и России;
- Стив Уиткофф – Специальный посланник по вопросам Украины и Ближнего Востока, 68 лет, фактический переговорщик Трампа с Путиным, доверенный советник президента;
- Пит Хегсет – министр обороны, 45 лет, ветеран армии и бывший ведущий Fox News, известный противоречивыми скандалами и преданностью Трампу.
Ранее УНН писал, что встреча путина и Трампа в Анкоридже начнется в пятницу в 22:00 по киевскому времени. Накануне встречи проходит масштабный проукраинский митинг.