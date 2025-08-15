лавров прилетел на Аляску в свитере с надписью "ссср"

Глава МИД россии сергей лавров появился на Аляске в свитере с большой надписью "ссср", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

На видео лавров выходит из авто, одетый в жилетку, под которой виднеется свитер с большой надписью "ссср". После того как видео облетело соцсети, основательница российского бренда назвала это "комплиментом" и отметила, что "популярность модели "ссср" длится с конца 2023 года" в россии.

В этом году министерство иностранных дел рф делало закупку именно этих моделей, мужских и женских. Но мы не знали, что сам Сергей Лавров имеет наш свитер. Конечно, для нас это особый комплимент